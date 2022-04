Punt foar ONS Snits, Harkemase Boys en Bûtenpost ferlieze

Harkemase Boys wie de bettere yn it earste part fan de wedstriid. De ploech krige in pear goeie mooglikheden, mar de bal gie der net yn. Alteast net op reglemintêre wize. Berwout Beimers skoarde nammentlik wol, mar syn goal waard ôfkard om't hy te folle syn lichem brûkte. Sa wie it by it skoft 0-0.

Yn de twadde helte kaam DVS'33 op foarsprong. Quincy Veenhof tikke in foarset binnen: 1-0. Yn de slotfaze besochten de Boys noch fan alles, mar der waard net mear skoard.

Nei 28 wedstriden stiet Harkemase Boys tolfde yn de tredde divyzje mei 34 punten.

Ek gjin punten foar Bûtenpost

Yn de haadklasse spile Bûtenpost tsjin AZSV. De Blaukes setten oanfallend útein, mar nei 28 minuten wie it dochs AZSV dat de skoare iepene. Krekt foar it skoft folge de lykmakker. Bernd Douma skoarde nei in hoekskop: 1-1.