Soad besikers op earste dei foar De Vaandeldrager yn Fries Museum

It skilderij is in skoftke lyn troch de Nederlânske steat oankocht foar 150 miljoen euro. It makket de kommende tiid in toernee troch Nederlân en is as earste te sjen yn It Fries Museum. Dêrnei komt it yn it Ryksmuseum. Rembrandt van Rijn hie in dúdlike bân mei Fryslân, hy wie troud mei de Friezinne Saskia Uylenburgh.

Op de earste dei is de tagong fergees en hat it skilderij al in soad besikers nei it Fries Museum lutsen. Neffens wurdfierder Deirdre Oosterhoff sitte alle tiidslotten fol.