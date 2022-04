Nyck de Vries tsiende by Formule E-race yn Monaco

De koereur fan Mercedes begûn fan it achtste plak ôf. It slagge him net om op te skowen yn it fjild. Nei 30 rûntsjes kaam De Vries as tsiende oer de einstreek.

Yn it klassemint is De Vries de nûmer acht. Hy hat in efterstân fan 42 punten op koprinner Vandoorne.