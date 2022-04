Eaststellingwerf easket útlis oer stikstofrapport provinsje: "Enorm van geschrokken"

Sa waard it alteast earder dizze moanne presintearre yn it útfieringsprogramma Stikstof Fryslân 2030 fan de provinsje. Neffens dit plan moat foar it werombringen fan de stikstofútstjit yn it súdeasten van Fryslân mear as 100 boerebedriuwen en hast 8.000 bunder grûn opkocht wurde.

It late ta skokte reaksjes ûnder ynwenners, boeren en de lokale polityk. De ried fan de gemeente wol útlis, mar krijt ferantwurdlik deputearre Klaas Fokkinga net te sprekken.

"We zijn er enorm van geschrokken", seit VVD-riedslid Bram van 't Klooster út namme fan de folsleine gemeenteried fan Eaststellingwerf. "Ook onze achterban spreekt ons erop aan."