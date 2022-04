Psycholooch oer ferhurding yn maatskippij: "Stamgevoel enorm afgenomen"

It resultaat is dat elkenien hieltyd mear op himsels komt te stean, seit Van Steijn. "Je krijgt nu minder wij tegen zij, maar meer ik tegen jij. Het wordt individueler in de samenleving. Bovendien kun je je door negatieve gevoelens minder inleven in anderen. Je wordt er minder empathisch door."

Positive draai

Van Steijn tinkt dat it mooglik is om de ferhurding tsjin te gean. Oan de iene kant moat in hiel dúdlike grins steld wurde. It moat dúdlik wêze dat bepaald gedrach ûnder gjin betingst akseptearre is.

Oan de oare kant is it maklik om dieders hurd te feroardielen, mar dat wurket neffens de psycholooch just oarsom. "Wat er dan gebeurt is dat mensen helemaal gediskwalificeerd worden." Dêrmei wurdt it probleem net oplost. Se pleitet der dêrom ek foar om in straf te kombinearjen mei wat posityfs.