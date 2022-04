FryslânDOK: Joke Folmer, boadskipfamke fan it ferset

Ein jierrren santich kaam Joke Folmer op Skiermûntseach te wenjen. Dêr waard doe net folle oandacht jûn oan it oarlochsferline. Se begûn te wurkjen oan in nij bewustwêzen en rjochte it 4 maaie-komitee op.

Sûnt dy tiid komme der hûnderten minsken by de jierlikse betinking op it eilanner earebegraafplak Vredenhof. Dêrby klinke de folkslieten fan de dêr begroeven fleaners. Ek it Dútske folksliet.