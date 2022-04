Fokkens (VVD) oer takomst fan regionaal busferfier: 'De Steaten binne oan set'

"We hebben als overheid enorm veel bijgelegd. Als je kijkt wat het rijk heeft bijgelegd, dat is al ruim 2,5 miljard euro. Dat is gigantisch veel geld. We hebben zelf als regionale overheden ook zo'n half miljard bijgelegd. Om die OV-sector maar op de been te houden."

Mar dat hieltyd opnij tawizen fan jild hâldt in kear op. "Dat maakt ook dat de staatssecretaris nu heeft aangegeven, na dit jaar houden we op met die zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding. Dat was de vergoeding die de OV-sector kreeg."

Se fynt dat der no sjoen wurde moat hoe't de busferbiningen sa folle mooglik beholden bliuwe kinne. Want in bus hat neffens har mear funksjes as allinnich it ferfieren fan minsken. "Wij vinden dat OV een maatschappelijke functie heeft. OV is er ook om dorpen leefbaar te houden, en kan bijdragen om klimaatdoelstellingen te halen. Het is wat breder dan alleen rijden van A naar B."

Nije konsesje

Op de koarte termyn moat der wer in oerienkomst sletten wurde mei in partij dy't it ferfier foar de kommende twa jier foar syn rekken nimt.

"Daar hebben we uiteraard de markt voor benaderd", seit Fokkens. "Maar heel plat gezegd, er is op dit moment niemand die het wil doen. Behalve Arriva, die het nu ook al doet." Dat betsjut dat Arriva de kommende twa jier wer ferantwurdlik is foar it regionale ferfier.