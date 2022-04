Protte tiken yn Fryslân: dit moatst dwaan ast biten wurdst

De kâns op in tikebeet is it grutst yn Drinte, docht bliken nei 80.000 meldingen op Tekenradar.nl. Dy webside bestiet no tsien jier. Fryslân folget op it tredde plak.

By it berekkenjen fan dy sifers is sjoen nei de grutte fan de befolking en it tal meldingen. De webside is in desennium lyn lansearre troch it RIVM en Wageningen University.