Hearrenfeanspiler Timo Zaal dreamt fan de derby: "Als Leeuwarder zou dat echt mooi zijn"

Oant syn debút yn it earste alvetal fan Hearrenfean spile Zaal yn oefenwedstriden hieltyd as sintrale ferdediger. Tsjin FC Grins mocht er ien minút meidwaan en tsjin AZ wiene dat alve minuten. Hy foel doe yn as ferdedigende middenfjilder.

"Ik zelf vind het op middenveld wat fijner. Daar komen mijn kwaliteiten wat meer naar voren."

Ambysjes mei Nederlânske teams

Zaal spile oant no ta foar it Nederlânske team ûnder de 15, 16 en 18. By it Nederlânsk alvetal ûnder de 18 spilet er ek foar de ferdediging.

"Centraal achterin kan ik ook en rechtsback kan ook. Met het Nederlandse team hoop ik over twee weken dat ik mee mag naar het EK onder de 19. Ik hoop dat ik dan met een lichting ouder mee mag."