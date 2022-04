Aris ferliest lêste kompetysjewedstriid, kin him no rjochtsje op play-offs

Nei in lykopgeand earste kwart (25-26) gong it yn it twadde kwart mis foar de Ljouwerters. By it skoft hie de ploech út Wallonië in foarsprong fan fjirtjin punten: 40-54.

In sterk tredde kwart soarge derfoar dat it noch spannend waard, hielendal doe't Aris ek oan it lêste bedriuw goed begûn. Benammen Nigel Pruitt wie op skot: hy skoarde 32 punten.

Yn de lêste minuten fan de wedstriid rûn Spirou Basket dochs wer út nei in grutte foarsprong.

Play-offs

It wie de tsiende en lêste wedstriid fan de Elite Silver yn de BNXT League. Aris spilet fan takom wike ôf yn de play-offs om de Nederlânske titel. Letter folget de striid om de BNXT-titel.