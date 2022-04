80-jierrige sjauffeur fan Marsum mei 20 ton iten nei Oekraïne

Dat fielt hy suver as in plicht. "Ik siet yn tsjinst by de kommando's, dêr seine sy Nunc aut Nunquam: nu of nooit. Dat moatte je dan ek wiermeitsje."

Brânstof byinoar sammelje

It iten dat er nei Oekraïne ride sil, komt by in stichting wei dy't it wer fan gruthannels hat. De disel foar it transport moast noch wol byinoar garre wurde, dêrom hawwe Posseth en syn frou in ynsammelaksje opset.