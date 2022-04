Boerekaravaan yn Mitselwier warskôget foar tekoart oan molke

Om stikstofskea oan de natuer foar te kommen, moat der minder buorke wurde. Ien fan de mooglike oplossingen fan de oerheid is om boeren út te keapjen. Foar de meast soarchlike gebieten warskôget it kabinet-Rutte IV de boeren alfêst: "Vrijwilligheid betekent niet langer vrijblijvendheid", stiet yn it regearakkoart.

Soargen oer útkeapplannen

Guon boeren meitsje har soargen oer de kabinetsplannen. Se sjogge neat yn it útkeapjen, dat soe neat oplosse. En no warskôgje guon boeren dus ek foar nije problemen as de oerheid dêr wol mei trochset.