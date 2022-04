Ald-bernepsychiater út Makkingea hie berneporno yn besit, moat de sel yn

Gjin beropsferbod of behanneling

Neffens de rjochtbank is net allinnich it besit fan berneporno bewiisd, mar ek it meitsjen dêrfan. Allinnich gong it dêrby om twa foto's fan in jonge tusken de tolve en sechstjin jier. En dat wie net yn fernederjende of seksuele poaze, seit de rjochtbank.

Omdat de âld-psychiater dy feiten net plege yn funksje, leit de rjochtbank gjin beropsferbod op, wat wol easke wie. In behanneling om werhelling foar te kommen ek net. De rjochtbank tinkt dat de man net motivearre wurdt troch sa'n behanneling.

By de straf hold de rjochtbank ek rekken mei it feit dat de man yn Nepal al moannen yn de sel sitten hie.

It Iepenbier Ministearje hie tritich moannen sel easke, wêrfan tsien ûnder betingst.