Wer in Rembrandt yn it Fries Museum: De Vaandeldrager begjint syn reis yn Ljouwert

Yn it Fries Museum is in lêzing troch konservator Friso Lammertse fan it Rijksmuseum. Hy fertelt oer de eftergrûn fan it portret. Ek is der in photobooth fan teäterfoarmjouwers en fotografen Vida en Amir, dêr't minsken in '17e-iuwsk' portret fan harsels sjitte litte kinne.

Fan de Rothschilds nei Fryslân

Rembrandt skildere De Vaandeldrager yn 1636, mar it skilderij wie al sûnt de twadde helte fan de 18e iuw yn it bûtenlân. De rike famylje Rothschild kocht it skilderij yn 1840 út de kolleksje fan de Ingelske kening George IV.

Yn jannewaris it it wurk oankocht troch de Nederlânske steat. It Ryk hat dêrfoar 150 miljoen euro útlutsen. Op dy oankeap wie in soad krityk. Sawol op hoefolle jild it koste as op de tiid wêryn't it jild útjûn is.

Ferskate Fryske politisy rôpen al gau op om it skilderij nei Fryslân te heljen. Guon woenen ek dat De Vaandeldrager hjir permanint hingje soe, mar safier is it net kaam.

De Vaandeldrager en findeldragers

Der waard wol sein dat de faandrich Rembrandt sels wêze soe, mar dat wurd hjoed-de-dei ek bestriden. Der wiene wol mear foarstellingen mei eksoatyske figueren dêr't Rembrandt min ofte mear syn eigen trekken foar brûkte.

Dochs sprekt it wurk minsken oan, fanwege it ljocht dat fan linksboppen op de man falt, de libbene hâlding en it weidraaien fan it lichem fan de figuer.

Findeldragers wiene lju fan oansjen, mar de klean fan de figuer past net by de moade fan de tiid fan Rembrandt. Hy brûkte histoaryske klean, lykjend op in Dútsk-Switserske lânsknecht, mei in baret, pofmouwen en in 'schaambuidel'. It is mear in frije ymprovisaasje op de frijfochten findeldragers, fine guon saakkundigen.

Rûnreizgje

De tentoanstelling Rembrandts Vaandeldrager on tour is fan 30 april oant en mei 29 maaie yn it Fries Museum te sjen. Dêrnei ferhuzet er nei it Centraal Museum yn Utrecht.

Konservator Stoter fynt it in moai idee dat it skilderij rûnreizget. "Je gunt het andere mensen ook. Een fantastische gedachte dat het schilderij deze reis gaat maken. En daarna hangt-ie voor altijd in de eregalerij van het Rijksmuseum."