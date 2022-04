Wettersteuring yn súdwesten fan provinsje kin noch oant fannacht duorje

Yn it grutste part fan it gebiet is der sprake fan minder druk, mar yn guon gefallen sitte húshâldens hielendal sûnder wetter. Hoefolle krekt, is net dúdlik.

Der is in lieding brutsen en dy breuk sit op in lestich plak, yn in dyk. Monteurs binne hurd oan it wurk om it lek te ferhelpen, fertelt Vitens. Hoe't it lek ûntstien is, is noch net dúdlik.