Hearrenfean-assistint Reekers oer de Fryske derby: "Wij zijn de favoriet"

It is noch net útsletten dat Tobiasen snein fit genôch is om op de bank te sitten, mar de hiele wike hat er alle trainingen mist. Reekers is yn alle gefallen dúdlik oer hoe't er tsjin de derby oansjocht: "Wij zijn favoriet."

Ferline wike miste Hearrenfean noch de skorste Rami Kaib en Ibrahim Dresevic en de blessearre Milan van Ewijk en Joost van Aken. Dy binne der snein lykwols allegear wer by.

Neffens Reekers hat er no wat te kiezen, al sil Van Aken net yn de basis begjinne. "Hij heeft de hele week weer meegetraind, goed getraind, goed gewerkt, dat ziet er goed uit. Maar beginnen in de basis zit er niet in. Dat zou wel heel snel gaan."