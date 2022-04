Cambuurtrainer beslút sneon oer wa't keept yn de Fryske derby

It is net foar it earst yn de karriêre fan Haar dat er sokke bysûndere wedstriden meimakket as trainer. "Genk tegen Sint-Truiden is ook zo'n derby. En Utrecht tegen Ajax. Dat is geen derby, maar wel vergelijkbaar wat betreft rivaliteit. Een bekerfinale is dat ook. Dat zijn zulke speciale momenten, waarin iets anders gevraagd wordt dan we normaal doen", fertelt de ynterim-trainer fan Cambuur.

Spanning yn de ûnderbúk

Ek foar dizze derby is de spanning te fernimmen by Haar. "Die is wel voelbaar. Dat zit 'm met name in mijn onderbuik. Deze wedstrijd is voor iedereen die Cambuur lief heeft heel speciaal."

Sneon traint Cambuur foar it lêst foar de derby. Dêr wurde in soad supporters ferwachte dy't de ploech de lêste stipe jaan wolle foar it duel mei de buorman út It Hearrenfean.