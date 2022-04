Supportersferiening Feanfan: "Dit soarte fan aksjes kinne gewoan net"

Tongersdei stie in groep fan sa'n 22 man foar it stadion yn Ljouwert te posearen mei in kop fan in deade ree en in spandoek mei de tekst 'Cambuur dood'.

"Walgelijk. In idioate kânsleaze aksje", neamt Jildou Visser fan Feanfan it. sc Hearrenfean hat ôfstân nommen fan de aksje, en sei der alles oan te dwaan om maatregels tsjin de groep te nimmen.

Gjin leden fan Feanfan

Visser giet der fanút dat de minsken op de foto gjin leden fan de supportersferiening binne. "Mocht oait bliken dwaan dat dat wol sa is, dan wurde se fuortendalik ferwidere."

Mei in aksje is op himsels neat mis, fynt se. "As je wat dwaan wolle, doch dan wat moais, wat ludyks, lykas we yn it ferline wol sjoen hawwe. Dit soarte fan aksjes kinne gewoan net."