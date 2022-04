Schrieversronte bestiet 50 jier: "D'r is toekomst veur et Stellingwarfs"

De stichting is op 29 april 1972 (doe noch as feriening) oprjochte yn Wolvegea. Fanwegen it jubileum hat de Schrieversronte it jier útroppen ta 'Et joar van et Stellingwarfs.'

Op 25 juny moat de grutste jubileumaktiviteit folgje: in spesjale feestdei mei kulturele aktiviteiten yn it iepenloftteäter De Koele yn Appelskea.

Noch hieltyd libbene

"Waor ik et meerst trots op bin is dawwe d'r nog altied binnen", seit direkteur Abel Darwinkel yn it Stellingwerfsk.

"Dat is hatstikke mooi. Bi'j aandere streektaelinstituten in de Nedersaksische perveensies ziej' dat et een kommen en gaon was; alderhaande stichtings, die weer fuseerden of defuseerden. Wi'j bestaon vuuftig jaor en daor bin we hatstikke wies mit."