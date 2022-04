Drukkerijen oan it hamsterjen: papierpriis yn 'e lêste trije moannen wer tanommen

It tekoart is no sa slim dat de CEPI (Konfederaasje fan Europeeske Papieryndustryen) yn de ôfrûne moanne in oprop dien hat om de papieryndustry te sjen as in essinsjele sektor. Se wolle steatsstipe en preferinsjele gasleverings.

Alternativen

It papierprobleem wurdt dus foaral oplost troch te besykjen hiel betiid te bestellen of troch oare soarten of legere oplagen te leverjen. Drukkerij Hoekstra leit ek de klam op it hiel betiid bestellen.

De situaasje freget mear kreativiteit en fleksibiliteit fan de minsken by de drukkerij: "Je moatte dan alternativen betinke as guon soarten papier net levere wurde kinne."

Van der Eems fernimt dit ek: "Njoggen fan de tsien kear krijst in telefoantsje fan de papierleveransier oft se in alternatyf leverje kinne." Sy hawwe begrepen dat it noch wol 4 of 5 moannen duorje kin. De drukkerijen en útjouwerijen sille dus noch wol even mei dizze situaasje omgean moatte.