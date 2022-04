Roozemond walget fan provosearjende fans: “Deze idioten niet meer in stadion”

It giet om in groep supporters dy't harsels op de foto set hat by it Cambuurstadion, mei in spandoek dêr't 'Cambuur dood!' op stiet. De manlju hawwe bivakmûtsen op en ien fan har tilt de ôfhakke kop oan in tou.

"Ik schrok me rot", seit algemien direkteur Roozemond fan sc Hearrenfean. "Een smakeloze actie."

'It binne gjin supporters'

"Ze pretenderen supporter van de club te zijn", seit Roozemond. Mar neffens him kinne sy dat net wêze. "Het probleem is dat het een hele kleine groep is, die zegt uit naam te handelen van de club. Maar iedereen die de club een warm hart toedraagt, wil zich hier volledig van distantiëren. De pest is dat je er wel mee geconfronteerd en geïdentificeerd wordt."