Oersetters fertelle oer harren fak: "It efterfolget je dei en nacht"

It evenemint Vertalersgeluk wurdt yn de Ljouwerter Westertsjerke organisearre yn it ramt fan de Europeeske literatuerpriis, dy't fan it simmer útrikt wurdt.

De organisaasje leit yn hannen fan Explore the North, de Europese Literatuurprijs, it Nederlands Letterenfonds, Tresoar, boekhannel Van der Velde en Ljouwert UNESCO City of Literature.

Unmisber, mar ûnsichtber

It jout in poadium oan de 'ûnmisbere mar faak ûnsichtbere skeakels' yn it boekefak, sa wurdt der sein. Want as gjin oar moat in oersetter in tekst begripe, om dy yn in oare taal op 'e nij te skriuwen.

Dat it oersetten in hiele literêre speurtocht wêze kin, dêr kin Martsje de Jong fan Bitgum har wol yn fine. "Ik sis altyd: je kinne fertale en oersette. As je fertale dan sizze je ien op ien: dit stiet der. Mar as oersetter moat it ek doge, it moat moai Frysk wêze en je moatte somtiden Fryske wurden betinke dy't net bestean."