Dit is wat de nije foarsitter fan de Friese Milieu Federatie mei Fryslân wol

Revier sei dat tongersdeitejûn by de fiering fan it 50-jierrich bestean fan de federaasje yn Natuurmuseum Fryslân yn Ljouwert. Hy waard dêr ek presintearre as de nije foarsitter, as opfolger fan Pieter de Haan.

Soad wurk te dwaan

Revier wurke de ôfrûne 35 jier by de Waadferiening. No't hy mei pensioen is sjocht hy it foarsitterskip fan de miljeufederaasje as in moaie útdaging. En der is genôch te dwaan seit hy.

As prioriteiten neamt Revier it ta stilstân bringen fan de efterútgong fan it bioferskaat sadat it tal soarten net fierder weromrint, it út Fryslân wei evenredich bydrage oan it realisearjen fan de Nederlânske klimaatdoelstellingen en draachflak kreëarje foar natuerynklusive lânbou, sadat de lânbou yn ús provinsje in duorsume en sûne takomst hat.

Resultaten gearwurking

Yn de Friese Milieu Federatie wurkje sa'n 38 natuer- en miljeuorganisaasjes gear, werûnder bygelyks ek it Waddenfonds en Natuurmonumenten. Dy gearwurking hat it nedige brocht, sizze Revier en de tebekstappend foarsitter De Haan.