EK judo moat foar Natascha Ausma stapke yn rjochting fan Olympyske Spelen wurde

De 25-jierrige judoka hopet op it Europeesk kampioenskip in medalje te heljen. "Ik tink dat ik it ek kin. Mar witst noait hoe't sa'n dei rinne sil", fertelt Ausma, dy't yn har kategory ûnder de 78 kilogram as achtste pleatst is op it EK. Dêrtroch kin se mooglik in swiere lotting krije mei ûnder mear de nûmer ien fan de pleatsingslist.

Olympyske Spelen

Hoe wichtich is it EK foar de Lippenhúster? "Foar my is it wol belangryk. Ik moat safolle mooglik medaljes en punten helje om nei de Spelen te kinnen. Elts toernoai is in stapke yn de goeie rjochting", seit Ausma.

Op dit EK binne noch gjin punten te beheljen foar it kwalifikaasjepaad nei de Olympyske Spelen. Dat trajekt begjint yn july by de Grand Slam yn it Hongaarske Boedapest. "De toernoaien yn de Olympyske Spelen-kwalfikaasje binne it belangrykste", jout Ausma ta.