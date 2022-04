Ridende pop-upboupleats moat jongerein entûsjast meitsje foar de bou

Wylst Van der Zee syn ferhaal hâldt, binne de learlingen drok oan it wurk. Katelynn jout de stiennen oan by Fati en dy makket der in muorre fan. Sy binne oan de gong by in houten hûske. It is ien fan de opdrachten dy't de learlingen fan de basisskoalle dwaan moatte.

Nei't de muorre op de goeie hichte stiet, rinne Fati en Katelynn nei de efterkant fan it hûske. Dêr leit in plaat isolaasjemateriaal dy't montearre wurde moat. As echte boufakkers binne beide famkes oan it wurk. "Ik vind de bouw heel leuk", seit Katelynn. "Je moet met alles rekening houden en dat het goed recht staat. Uiteindelijk zie je een resultaat waar je trots op mag zijn. Dat is leuk."