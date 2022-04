Twa Surhústerfeansters ferkeapje drugs oan minderjierrigen

De plysje kaam de fertochten op it spoar nei in anonime melding. Dêrop hat de plysje in ûndersyk ynsteld.

Koarte besites

It kaam wol gauris foar dat der ferskillende minsken in wente oan de Nachtegaal yn Surhústerfean besochten, sûnder dêr lang te bliuwen. Ek waard al fluch dúdlik dat der in link wie mei Noard-Brabân. Efterôf die bliken dat dêr de drugs ynkocht waarden.

De plysje hie doe foldwaande redenen om de fertochten by ien fan de ritsjes út Brabân wei steande te hâlden. Yn de auto waarden ferskillende soarten harddrugs fûn. De twa ynwenners fan Surhústerfean waarden doe oanholden.

Minderjierrigen

In oantal ôfnimmers fan de fertochten wienen minderjierrich. Nei petearen mei de plysje die bliken dat de jonge brûkers hiel ienfâldich yn kontakt komme koenen mei de dealers. De minderjierrigen binne oanmeld by in helpferlieningsynstânsje.

De gemeente oerwaget noch oft de wente oan de Nachtegaal, dêr't de drugs ferkocht waarden, sletten wurde sil.