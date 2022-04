Brânbrief PvdA'ers oer gearwurking mei GrienLinks, mar net eltsenien is negatyf

Sa lit Twadde Keamerlid Habtamu de Hoop witte: "Wat ik sizze kin, is dat de gearwurking tusken ús fraksjes goed befalt en smakket nei mear."

Gearwurking op lokaal nivo

Op lokaal nivo wurdt der al rûnom gearwurke tusken beide partijen. Yn Fryslân giet it dan om in partij as SAM yn de gemeente Waadhoeke en yn Noardeast-Fryslân om S!N, de partij dêr't njonken guon PvdA'ers en GrienLinks ek de SP en D66 harren by oansletten hawwe.

Neffens it eardere PvdA-lid Sjoerd Keizer ferrint dy gearwurking prima. "De ôfrûne fjouwer jier hawwe we it hiel goed dien. We hawwe ek in geweldige kampanje hân. De earste tsien minsken hienen in hiel protte stimmen. Dat ha ik noch net earder meimakke."

"As je echt wat wolle, moatte je byinoar"

Keizer tinkt dat it lanlik ek kin. "Sa't it no giet, bliuwe se allegear wat sitten op tsien sitten. As je no echt wat wolle, moatte je byinoar. Meitsje der in moaie sosjale folkspartij fan."

"Wolle je altyd yn de opposysje of yn it regear", giet Keizer fierder. "Je wolle dochs wat berikke mei syn allen? Je kinne it meast berikke as je yn it regear sitte." Keizer tinkt dat gearwurking tusken de partijen de kâns op meiregearjen fergruttet.

Dochs begrypt Keizer ek wol dat leden wat skruten binne. "De PvdA hat altyd in wichtige partij west. As se fusearje wolle, moatte se wol wat ynleverje nei de oaren ta." Keizer tinkt dan ek net dat in fusy der fluch komme sil. "Se sille wol mear gearwurkje, mar ik sjoch it binnen twa, trije jier net sitte dat it ta in fusy komt."