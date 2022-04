Reade Rikus fan Jitiizer: "We wolle wer libje, dêr binne wy bot mei dwaande"

Njonken de band Jitiizer dêr't Rikus it drok mei hat, sit er beslist net stil. Hy hat in eigen winkel en wurket noch in oantal oeren yn de jongereinhelpferliening.

Corona

Yn syn wurk mei jongelju hat er de ôfrûne twa jier folle ellinde sjoen troch de coronamaatregels, "De maatregels wiene skealiker as de sykte sels", sa fynt Rikus eins.

Ek sels hat er in soad lêst hân om't er in hekel hat oan twaspjalt en om't er graach alles út in dei helje wol. Lichaamlik hat Rikus in soad oerwûn, dêrom wol hy der eltse dei in feest fan meitsje. Krekt dat koe net troch de maatregels. "Dêrom hie ik it dy perioade ek sa dreech."

Winkel

Rikus ûntfong gjin stipe fan de oerheid, wylst syn winkel wol slute moast. Yn reaksje dêrop betocht hy it merk 'Fokking Bull Shit Gear': klean mei hiel grut de tekst 'Fokking' derop. "Dat hat myn winkel rêden. It is rekalsitrant, mar sa no en dan meist saken ek wol 'fokking bull shit' fine."