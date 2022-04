Man (50) fertocht fan ferkrêfting minderjierrigen ûnder bedriging mei fjoerwapen

De rjochtbank stjoerde de man tongersdei nei it Pieter Baan Centrum (PBC) foar psychologyske observaasje.

"Kûgel troch de kop"

De man wurdt derfan fertocht dat er tusken oktober 2021 en begjin jannewaris 2022 twa jonges mear as ien kear ûnder bedriging ferkrêfte hawwe soe. Hy soe drige ha ien fan de jonges "een kogel door de kop" te sjitten as dy oan ien fertelde wat der bard wie. De man soe dêrby in fjoerwapen toand hawwe.

By it jongste slachtoffer soe de fertochte ûntuchtige hannelingen dien hawwe.

Kado's

De man soe de jonges oan de iene kant bedrige hawwe en oan de oare kant kado's as in telefoan, drugs en trainingspakken tasein hawwe.

De fertochte ûntkende de beskuldigingen. Mei syn riedsman wie er fan miening dat de ferklearringen fan de slachtoffers op ferskate punten tsjinstridich binne. Hy neamde de oantigingen "een leugen die zo doorprikt kan worden".

Seis wiken

Neffens offisier fan justysje Roelof de Graaf slute de ferhalen fan de slachtoffers just yn grutte linen opinoar oan. De Graaf stjoerde yn earste ynstânsje oan op in saneamde dûbelrapportaazje: in ûndersyk nei de geastesgesteldheid fan de fertochte troch in psychiater en in psycholooch. Omdat de fertochte wegere oan sa'n ûndersyk mei te wurkjen, fersocht de offisier om in opname yn it PBC, foar psychologyske observaasje.

De rjochtbank honorearre dat fersyk. Dat betsjutte ek dat it foararrest trochgean bleau. De fertochte woe graach nei hûs, hy wie benaud dat er syn wenning en syn wurk kwytreitsje soe as er noch langer fêstsitten bliuwe moast.

It sil noch minimaal in wike of seis duorje foardat de man terjochte kin yn it PBC. In folgjende pro-formasitting stiet pland op 19 july.