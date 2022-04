Tropyske Kas Beetstersweach wer by de tiid: gasrekken wol in útdaging

De pandemy hat in soad negative gefolgen hân, mar guon organisaasjes brûkten de stilte om saken ris goed op oarder te krijen. Sa ek it bestjoer fan de Tropyske Kas yn Beetstersweach.

Under oare grut ûnderhâld koe no makliker dien wurde. Mar no't de nije kas wer iepen is, komt der in oare útdaging om de hoeke sjen. De temperatueren moatte wol heech wêze, mar dat soarget ek foar in hege gasrekken.

Opknapwurk

Dûbeld glês en in klassyk grien geraamte. It wie in grutte put, om de mear as histoaryske tropyske kas wer by de tiid te krijen. Mar it hat fertuten dien: sa't it no liket kinne de trije haadkassen der yn alle gefallen wer 30 jier foarút.

Mar it wurk is benammen by de lessenerskas noch net klear. Hjir is dúdlik te sjen dat de farve op it houtwurk ôfbledderet. Dêrnjonken binne de ruten yn de mear as 100 jier âlde kas oan ferfanging ta. Neffens bestjoerslid Jochem Knol is it in útdaging, mar kin it benammen dien wurde troch de help fan tsientallen frijwilligers.