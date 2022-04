Sybrandy’s minder iepen om kosten te besparjen: "It is in gokje"

Sybrandy's hat net allinne te lijen fan de tanimmende enerzjyprizen, mar ek fan personielskrapte. Dêryn is Sybrandy's net de iennige en faak wurdt soks trochberekkene yn de tagongsprizen.

De yntree foar Sybrandy's Speelpark is op dit stuit 9,90 euro. By boarters- en bistetún Sanjes Safari yn Feanwâlden kostet in kaartsje dêrneffens 13,50 en by attraksjepark Duinen Zathe yn Appelskea sit in kaartsje om de 16,50 hinne, al sit dêr wol iten en drinken by.

Eigener Sjerp Jaarsma ferwachtet de hjoeddeiske priis fêsthâlde te kinnen troch yn it foar- en neiseizoen de iepeningsdagen te beheinen. Yn de maaiefakânsje is it park fan de tsien dagen troch de wike mar fiif dagen iepen.

Eksperimint

It is in gokje, fertelt Jaarsma. "As de minsken der no in bytsje yn meigean." Sybrandy's hat sa'n 120 minsken de dei nedich om de kosten derút te heljen.

Leaver fiif dagen mei 200 besikers as 10 dagen mei mar 100 besikers, sa is de gedachte. "Dêrmei besparje ik enerzjykosten en haw ik minder personiel nedich."