Toeristebelesting yn Fryslân hast tsien persint heger as yn 2021

Dat docht bliken út in ûndersyk fan in ferlikingswebside foar fakânsjeparken.

Yn trochsneed is de toeristebelesting yn Fryslân no 1,85 euro de nacht de persoan. Dêrmei is it taryf fan alle provinsjes yn Fryslân it meast omheech gien. Dochs is Fryslân wat toeristebelesting oanbelanget net de djoerste provinsje fan it lân. Yn Noard-Hollân betelje minsken 2,95 euro de persoan foar in oernachting.

Ljouwert en Hearrenfean djoerder

Yn de gemeenten Ljouwert en Hearrenfean gie de toeristebelesting it hurdst omheech. Sa betelle in toerist yn Hearrenfean yn 2021 noch 1 euro de nacht, mar dat is dit jier 2,35 euro. Yn Ljouwert wie der in stiging fan 65 persint.

De toeristebelesting leit it heechst yn de gemeente Weststellingwerf. Dêr betelje minsken fjouwer persint toeristebelesting oer de ferbliuwsomset. Foar it ûndersyk is útgien fan in oernachting yn in hotel mei de priis fan 118,43 de nacht. Dy priis is basearre op de 'Consumentenprijsindex' fan it CBS. De toeristebelesting yn Weststellingwerf soe dan útkomme op 4,74 euro.

Waadhoeke en Smellingerlân binne de iennige gemeenten dêr't gjin toeristebelesting ynbard wurdt. Yn Achtkarspelen is dit jier foar it earst toeristebelesting ynfierd. Dy leit dêr op 1,50 euro.