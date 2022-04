Friese Milieu Federatie bestiet 50 jier: "Hiel wat feroare, yn positive sin"

De stichting waard op 28 april 1972 oprjochte, doe noch ûnder de namme Friese Miljeuraad. Sûnt 1992 is it Friese Mileu Federatie, dat him ynset foar duorsume ûntwikkeling, natuerbehear en -behâld en it ûntwikkeljen fan natuer, lânskip en bioferskaat yn de provinsje.

Eltse moanne is der op syn minst ien evenemint, aktiviteit of lêzing foar it jubileum. Yn maaie wurket de Friese Milieu Federatie bygelyks gear mei Bosk, it keunstinisjatyf fan Arcadia. De bedoeling is ek dat der in bliuwend bosk komt. Yn septimber docht de organisaasje mei oan de Clean Up Day en yn desimber in in Klimaatberied.

Foarútsjen mei klimaataginda

"Wy wolle benammen foarútsjen", seit direkteur Hans van der Werf. "Der is in klimaataginda, dêr't ek ús 'klimaatdeputearre' by is. Der binne diskusjegearkomsten en eveneminten. En oan de ein fan it jier presintearje wy in klimaataginda."

Sûnt 2011 stiet Van der Werf as direkteur oan it roer. De ôfrûne 50 jier hawwe wat him oanbelanget in turbulinte tiid west. "De hiele miljeubeweging hat him ûntwikkele."