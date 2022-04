Tornike Tsjakadoea wol EK-flok ferbrekke: "Het knaagt wel"

Hy wol no graach mei in medalje thúskomme. Yn 2018 en 2020 kaam Tsjakadoea net fierder as de twadde ronde op it Europeesk kampioenskip. En dat wylst er foar dy toernoaien hiel hoopfol wie oer syn kânsen en ek doe tocht in medalje pakke te kinnen.

It sit him dwers, dat it him noch net earder slagge. Op Grand Slams helle Tsjakadoea wol faker medaljes, mar dus net op it EK. "Dat knaagt wel", jout er earlik ta. "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ik ga proberen om deze vloek nu te verbreken."

Lêst fan de heup

Der liket him neat yn it paad te sitten om no wol in goed resultaat te boeken. Alteast: ferline wike hie er noch in lyts probleemke mei de heup.

In besite oan de fysioterapeut hat him lykwols grien ljocht opsmiten om fan start te gean yn Sofia. "Ik zeg: pijnstillers erin en gaan met die banaan", laket Tsjakadoea.