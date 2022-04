Krityk op weromkommen rotondes yn Haadwei Damwâld: "Sjoch nei it totaalplaatsje"

De rotondes waarden fjouwer jier lyn fuort helle. Der kaam shared space foar yn it plak, mei gewoane krusingen. Nei de oanlis fan de Sintrale As wie de gedachte dat it minder drok wurde soe yn it doarp.

Mar sûnt dy tiid fiele in soad doarpsbewenners har net feilich op de Haadwei. Der wie in klankboerdgroep yn Damwâld om de gemeente te advisearjen oer de werynrjochting fan de dyk. Dy pleite foar de komst fan sebrapaden by de trije grutte krusingen fan de Haadwei, mar de gemeente hat dat advys njonken him dellein.

'Gesichtsferlies'

De gemeenteriedsgearkomste oer it weromkommen fan de minyrotondes duorre hast fiif oeren. Uteinlik foel der in beslút, mar ienriedigens wie fier te sykjen. Fije Feenstra, foarsitter fan doarpsbelang en lid fan de klankboerdgroep, praat fan 'gesichtsferlies'.

De klankboerdgroep wie fan it begjin ôf oan belutsen by it weroanlizzen fan de Haadwei. "Doe waard ús hiel dúdlik makke dat de âlde rotondes fuort moasten", seit Feenstra. Hy fynt it skande dat der no eins allinnich nei it werombringen fan de rotondes sjoen wurdt. "Wy sjogge leaver nei it totaalplaatsje fan feilichheid."