Wjerstân tsjin ferfiersbesuniging: “Minsken de bus wer yn”

Matthijs de Vries fan ChristenUnie hopet dat der in debat yn de provinsje op gong komt oer it iepenbier ferfier. "Sa't it no giet kin it net fierder", jout hy oan. "De coronakrisis hat in grutte tebeksetter west. Wy moatte it ov net útklaaie, mar wy sitte no wol op in punt dat wy ris sjen moatte wat it ov ús eins wurdich is."

De Vries is wol fan betinken dat de stipe fan it Ryk omheech moat. "Troch de nei-effekten fan corona sitte der minder reizgers yn de bus, de brânstofprizen binne bot tanaam en de ekstra bydrage foar de kompensaasje fan de coronatiid hâldt takom jier op. Dat is funest. De lanlike útkearing soe omheech moatte."

Mear minsken de bus yn

Mar it wichtichste foar de ChristenUnie is dat minsken de bus wer pakke. "Wy kinne wol sizze: der moat jild by út de provinsje wei. Mar dêrmei sitte der net fuortendaalks ekstra reizgers yn de bus. Dus wy moatte ek sjen hoe't wy de minsken wer yn de bus krije."