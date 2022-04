'Iepenbier ferfier yn delgeande spiraal by fierdere útklaaiing tsjinstregeling'

Oer 2021 moat de provinsje 2,2 miljoen euro bybetelje, omdat der troch corona folle minder reizgers wiene. Dit jier sil der miskien noch wolris sa'n bedrach nedich wêze. Mei-elkoar kostet it iepenbier ferfier al sa'n 53 miljoen euro yn it jier.

Delgeande spiraal

Deputearre Avine Fokkens wol dat bedrach net fierder oprinne litte. Dêrom moat der takom jier opnij snijd wurde yn de tsjinstregeling.

Ettema is skrokken fan dy meidieling. "Ik las vanochtend de LC en dan word je niet vrolijk. Men zegt eigenlijk: het geld is bepalend en niet de kwaliteit van het ov."

"Als je gaat snijden in de dienstregeling, dan ga je de vaste reizigers benadelen", leit Ettema út. "Als je die van je gaat vervreemden, dan zit je in een neerwaartse spiraal."

'Kortetermijndenken'

Ettema tinkt dat it snijen yn de tsjinstregeling op lange termyn mear neidielen as foardielen hat. "Als je in december 2024 een nieuwe aanbesteding moet maken, dan zit je met een product dat niet meer interessant is voor andere vervoerders."

Dochs jout de foarsitter fan ROCOV ta dat it in hiel drege kwestje is. "Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar toch zou ik als gedeputeerde zeggen: ik heb meer geld nodig voor het ov. Dat is het beste naar de toekomst."