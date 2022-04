Keningshûskenner Bearn Bilker: "Kening moat altyd it gefoel jaan dat er der is"

"In kening bist altyd, dan hast gjin net privee. Ik fyn dat we dat fernimme kinne. De kening lit blike 'ik bin kening en dêrnei ha ik rjocht op myn priveelibben. En sa wurket it net, ek net foar in kommissaris, minister of boargemaster. Se moatte it gefoel jaan: we binne der altyd. Fansels ha se in priveelibben en meie se op fakânsje, mar dêrneist moatte se altyd it gefoel jaan dat se der binne."

Amalia hat talint

De âld-boargemaster fan Kollumerlân wol de kening noch wol wat meijaan. "De fokus leit no tefolle op it keninklik pear, mar by in monargy giet it om de hiele famylje. Der wurde no te min oare leden ynset."

Prinses Amalia soe mear ynset wurde moatte. "Se kin represintative taken om sa it wurk mear te ferdielen. Se hat talint. Se hat trekken fan har beppe, mar we moatte ôfwachtsje hoe't dat komt. Net dat ik negatyf oer Willem-Alexander bin, mar dit binne puntsjes dêr't er oan sleutelje moat as 'vader des vaderlands'."