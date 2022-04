Heech syktefersom yn de soarch: "Het is puzzelen, elke dag weer"

Op It Hearrenfean hiene se de ôfrûne tiid ek lêst fan personiel dat net beskikber wie, seit Daan van den Broek, fan sikehûs de Tjongerskâns. "Het is de afgelopen maanden met golfbewegingen gegaan. De afgelopen drie maanden lag het bij ons ook rond 10 procent."

Op it stuit leit it fersom noch op 8,5 persint. Dat is better, mar it bliuwt in heech persintaazje. Van den Broek: "Dat is behoorlijk puzzelen, eigenlijk elke dag weer."

Goede hoop

Hy hat wol goede hoop dat it fersom de kommende tiid ôfnimme sil. "Daarnaast hopen we dat mensen die thuis zitten door de werkdruk langzaamaan weer herstellen."

Foarearst wurdt it tekoart opfongen troch de soarch oars te organisearjen. "Wat is de capaciteit en welke zorg kunnen we daarvoor bieden? Dat proberen we zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Met extra diensten proberen we de gaten op te vullen."