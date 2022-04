Tsien jier Tekenradar: Measte beten yn Drinte, Fryslân op tredde plak

By it berekkenjen fan dy sifers is sjoen nei de grutte fan de befolking en it tal meldingen. De webside is in desennium lyn lansearre troch it RIVM en Wageningen University.

Sa'n tikebeet kin de sykte fan Lyme feroarsaakje. It binnen in pear oeren fuortheljen fan de tyk ferminderet de kâns dêrop mei de helte.

It tal meldingen is it heechst yn de moannen juny en july. By folwoeksenen sit de tyk faak op in skonk, by bern is dat faak op de holle of yn de nekke.