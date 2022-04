LIVEBLOG: Nei corona wer folop Keningsdei fiere

Keningsdei yn Smellingerlân hat in spesjaal tintsje. De Oranjeferiening fiert it hûndertjierrich bestean. Dat is bysûnder yn in tiid dat tal fan Oranjeferieningen ophâlde om't se te min minsken krije kinne. Wat it geheim fan dizze Oranjeferiening is?

"We ha in goed draaiboek en we wurkje mei entûsjaste frijwilligers fan World Servants. Dat binne jonge minsken tusken de 16 en 20 jier dy't ús stypje. It binne in pear ekstra hannen. Smellingerlân is fan âldsher 'koningsgezind', it wie ek in grutte kristlike gemeente", fertelt de sekretaris.

It jubileum wurdt net grut fierd. Foar de âld-leden is middeis in resepsje.