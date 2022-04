De toan fan Froukje Sijtsma: "In echte fint"

Sels komt ik út in húshâlding fol froulju. Der skarrelen by ús altyd famkes om. Ik groeide op mei fjouwer sussen. Ien boppe my en trije ûnder my. De famylje fan memmekant is sawiesa spesjalisearre yn oestrogeen. Earst waard der in jonkje berne, myn neef, dêrnei folgen der 14 famkes. Dat wie meast gesellich, al dreamde ik eins ek altyd fan in grutte stoere broer. Dat spruts blykber ta de ferbylding.

It belangrykste maskuline boechbyld dat ik yn myn jonge jierren meikrige wie ús heit. In echte fint? Ik wit it net. Wat is eins in echte keardel? Ien dy't spierd en sterk is? Handich en technysk? Mei in djoere auto, hippe klean of de nijste telefoan?

Us heit wie yn myn jeugd meast yn it hok te finen. Noch altyd trouwens. Efkes wat hout seagje, laskje of in stellingkast bouwe fan âlde skuttingsplanken. Foar in technysk tekener komme guon saken hiel presys. Us heit kin dan ek yrritearre reitsje as wat net wetterpas is. In man dus dy't yn syn wurk eksakt is, mar om no te stellen dat it by ús thús klearrebare struktuer wie, dat sil ik noait beweare.

Der wie altyd in soad romte foar spontante plannen. En oars soarge ús heit der wol foar dat der wat te belibjen foel. Mei bernefeestjes organisearre hy toulûkwedstriden of spande hy in kabelbaan tusken de beammen yn. Hy gie ek graach mei ús op 'e strún troch de provinsje. Efkes in skat begrave yn de bosk, dy't wy jierren letter fansels noait wer werom fûnen. Ek ús heit sels wie geregeld poater, as er ûnderweis stilstie om wer ris mei wyldfrjemden te swetsen en te swearen.

Simmerdeis gienen we meast te silen op it Nederlânske en Dútske waad. Heit syn spierde en behierde earms wienen altyd samar brún troch de sinne en mei gemak heinde hy de swiere mêst wer omheech as we ûnder in fêste brêge trochmoasten. By ús heit wie it in spultsje fan 'net fan dat benaude'. Swimme, dat koe prachtich troch fan de boat ôf de Lauwersmar yn te springen. En as it heal koe moasten we fansels ek efkes te waadrinnen.

In ûndernimmende man dus, mar oan de oare kant ek in beaken fan rêst tusken al dy kwetterjende famkes. Ik sjoch de heit fan myn jeugd foaral ek sitten yn syn âlde learen draaistoel. Nei't er de houtkachel lekker opstookt hie, koe er ûnfersteurber skiednisboeken lêze. Him totaal ôfslute fan al it leven dat wy om him hinne makken. Dat komt prachtich ta utering op in foto dêr't op te sjen falt hoe't myn suskes sturtsjes, strikjes en flechtsjes yn it hier en burd fan ús heit makken, sittend yn syn lêsstoel. It koe him neat skele. Us heit fielde him der gjin tel minder maskulyn om.

Wat makket in man eins ta in echte man? Yn de teäterfoarstelling Broest fan regisseur Alinda Talsma toane 12 ferskillende manlju harren fyzje op manlikheid. In spannend tema yn tiden fan genderdiskusjes en seksuele foarkar. Sûnder tekst, mar mei sang en perkusje, litte de hearren yn 9 treffende sênes sjen wat ien ta man makket. Rûnride yn in dikke auto of op in grouwe motor, of kinst likegoed troch it libben swylje op in autopet?

Broest begjint mei in soad leven. Manlju yn seksy tanktopkes dy't ritmysk ramme op stiel en âlde auto's. Guon mei spierde earms mei tatoeaazjes. In ferskaat oan sênes komt foarby. Manlju op kantoar oan it wurk, relakse op kampearfakânsje of mei de bern op paad. Elts fan de 12 manlju toant syn manlikens op hiel eigen wize.

Wa is manliker? De heit mei draachpûde, dy mei vintage bernewein of de heit dy't it bern gewoan op de earm draacht? Regisseur Alinda Talsma wit te ferrassen troch de manlju oan de iene kant stereotyp stevich raze en roppe te litten as supporters fan Cambuur of Hearrenfean. Of lekker klisjee kakke te litten op in campingplee. It is dan ek puer genietsjen om oan de oare kant 11 meditearjende manlju te sjen dy't meisjonge mei in Taiske mûnts dy't minutenlang syn mantra sjongt. Hearlik, wat my oanbelanget past sinjouwing likegoed by in echte man.

Oan de ein fan de foarstelling en ek yn de dagen dêrnei kin ik sels noch hieltyd net goed ûnder wurden bringe wat in man foar my no op en top manlik makket. It is ek mar de fraach oft dat überhaupt bestiet. Alle 12 manlju yn de foarstelling sprekke earne ta de ferbylding. Elts hat op syn eigen terrein wat oantrekliks oer him hinne, sawol de macho- as de metroman. Foar mysels kom ik ta de foarriedige konklúzje dat in man foaral in minsklike maat hawwe moat. Ik fiel my pas yn myn elemint by in man, as er senang is mei himsels. As hy yn frijheid libje kin sûnder oan de frijheid of eigenheid fan in oar persoan te kommen, fan watfoar gender dan ek."