Feya van der Molen wennet yn Denemarken: "Wy seinen, wy besykje it gewoan"

Se wenje yntusken alwer sechstjin jier yn Denemarken. Se is in "Fryske Deenske", sa seit se sels. "Dat kaam in bytsje troch myn man, hy woe eins nei Kanada emigrearje, dat fûn ik wat te fier. Dat woe ik net."

"Doe ha we in pear kear nei Denemarken op fakânsje west, en we fûnen it sa'n moai lân. Dat we seinen, wy besykje it gewoan." Se soenen der yn alle gefallen twa jier wenjen bliuwe, en dan besjen oft se bliuwe woenen of net. It is yntusken dúdlik wat it wurden is.

"Yn it begjin wie it wol dreech, mei in oare taal. Wy koenen ús noch wol wat rêde mei Ingelsk, mar de bern waarden yn it djippe smiten."

Harren bern wienen fjouwer, seis en acht jier doe't se nei Denemarken ferhuzen. Yntusken binne se hielendal teplak, de bern rêde harren goed en Feya en har man hawwe wurk en boppe-al: se prate Deensk. "We ha hjir stadichoan gewoan in hiel moai libben opboud", seit Van der Molen.

Frysk prate

Thús prate se lykwols noch hieltyd Frysk. De bern binne bot wend oan it Deensk, mar se hâlde it Frysk deryn. "Oars ferleare se it aanst, ek foar nei de pakes en beppes ta, dat is wol wichtich", seit Van der Molen.

"Ik bin earst nei in taalskoalle gongen, mar dat gong wie wat te dreech." Dêrom gong se dêrnei nei in berne-opfang, dêr hat se it it rapste leard, seit se. "Yn de praktyk gewoan."