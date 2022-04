Haadwei yn Damwâld wurdt wer oanpast; feilichheid moat better

Yn 2018 waard de fernijde dyk iepensteld en sûnt dy tiid reint it klachten by de gemeente. Yn de riedsgearkomste is besletten om de dyk oan te pakken mei as belangrykste doel de feilichheid fan kwetsbere ferkearsdielnimmers as fytsers en kuierders te ferbetterjen.

"We nimme maatregels oer it hiele trasee, sadat bestjoerders minder hurd ride en by de krusingen komme mikrorotondes", seit wethâlder Kees Wielstra.

Shared space foldocht net

Nei in pear jier moat de dyk dus alwer oanpast wurde. "De werynrjochting fan doe is dien mei de ynsichten fan dy tiid, dat wie it shared space-idee. No sjochst dat yn meardere gemeenten dy shared space-stikken wer oanpast wurde, om't bliken dien hat dat se net komfortabel binne foar ferkearsdielnimmers."

De oanpassing fan in pear jier werom koste miljoenen, no kostet dizze oanpassing ek wer in pear ton. De wethâlder sjocht dat net as weismiten jild. "As it in kear raar misgiet, is dat in weismiten minskelibben. En dat wolle we beslist sjen te foarkommen."