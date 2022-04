Nei goed 100 jier op Keningsdei gjin muzyk mear op it dak fan stedshûs Harns

De Waddenpromenade is ek in moaie lokaasje, fynt Van der Pol: "It rint wol wer los en it wurdt wol wer moai, mar it leafst steane wy op it dak, sa't we dat hûndert jier dien hawwe."

Mar it is net itselde as spylje op it dak fan it stedshûs. Boppedat fynt er it tradysje: "It heart gewoan by Harns, dat wy op it dak spylje. Dêr moatte wy stean."