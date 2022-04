Net elke Fries fiert Keningsdei: "Opgescheept met het huis van Oranje"

Ien fan de tsjinstanners fan de monargy is Mieke de Graaf fan Skylge. Sy wie al jierren lid fan it Republikeins Genootschap (tsjintwurdich Republiek neamd) en die ûnder de flagge fan de Partij voor de Republiek mei oan de Twadde Keamerferkiezingen.

Opskipe mei it keningshûs

De Graaf is tsjinstanner fan it keningshûs. "We wonen in een modern Europa: we leven in een hele mooie democratie. Dat moeten we koesteren. Maar in Nederland valt er wat dit betreft niets te kiezen: we zitten opgescheept met het huis van Oranje", seit sy.

Erfopfolging en demokrasy

De Nederlanners fan no hawwe der net om frege, jout sy oan. En dat soe wol it bêste wêze, want peilingen jouwe oan dat de monargy hieltyd minder populêr wurdt. "Laat de mensen het in ieder geval kiezen", fynt De Graaf. "Want erfopvolging past niet meer in het moderne Europa."