Nije lokaasje Ljouwerter feemerk befalt nei jier "hartstikke bêst"

"Mar alles moat ek wer opromme wurde. It moat wer himmele wurde, want fan 'e middei komme der alwer keallen. En dan moatte wy dat wer opromje en skjinmeitsje, want moarntemiddei komme wer kij", sa leit Brinksma út.

En benammen it himmeljen is hiel wichtich, om't it fersprieden fan sykten tsjinhâlden wurde moat. Trochdat de hal ôfrint, der ôffiergoaten makke binne en hannelers har skuon op in spesjaal spielplak skjinmeitsje kinne, sit it mei de hygiëne wol goed.

It moat wol sa bliuwe

De feehal is der net samar kaam. Finansjeel slagge it earst net om de plannen rûn te krijen. Mar trochdat boeren en feehannelers foar de helte fan it jild soarge hawwe troch obligaasjes en de oare helte by de bank wei komt, is de feemerk der kaam. En sy kinne it ek nei in jier noch finansjeel draaiende hâlde.

"Elts jier wurdt der sa'n 60.000 skiep ferhannele. Oer it oantal binne we tefreden, mar it moat wol sa bliuwe. It idee bestiet dat der minder boeren yn Nederlân komme moatte, mar minsken moatte wol ite. Op de merk wurdt de priis bepaald, dus der moat wol fee komme", seit Brinksma.

De feemerk yn Ljouwert is de iennige yn it noarden fan it lân en dat er noch bestiet, dêr binne se mar wat grutsk op.