Nei twa coronajierren wer folop Keningsdei fiere; soad drokte ferwachte

Ek yn de oanrin nei Keningsdei, yn de Keningsnacht, wie it al drok op tal fan plakken, lykas yn it sintrum Ljouwert. Ferkeapers setten har doe al har ferkeapplak ôf.

Net waarm, wol drûch

It waar liket goed: earst is der in soad bewolking, mar yn de middei komt de sinne der geregeld troch. It bliuwt drûch, der stiet in matige noardewyn. It wurdt mei sa'n 13 graden net hiel waarm.