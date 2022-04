Knibbelblessuere kostet Sanne Vermeer EK judo: "Grote kans op medaille gehad"

It is net de earste blessuere fan Sanne Vermeer yn har karriêre. Se miste de Olympyske Spelen troch in ôfskuorde hamstring en foarich jier is se ek alris oan har knibbel operearre. "Daar bleef ik last van houden", fertelt Vermeer.

In MRI-scan toande oan dat de meniskus dûbeld lei. Dat feroarsake de pine yn de knibbel fan de 24-jierrige judoka. "Dus die hebben ze voor een deel weggehaald."

Twadde knibbelblessuere

It is dus net de earste kear dat se blessearre is oan har knibbel. Dochs liedt it net ta soargen by Vermeer. "Het is de tweede keer dat ik iets aan mijn knie heb, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het straks weer goed is."

Se baalt lykwols wol dat se no net meidwaan kin oan it EK, dêr't se foarich jier tredde op waard. "Diegene die vorig jaar Europees kampioen werd, doet nu niet mee. Dus ik had goede kans gehad om een medaille te halen. Dat is wel echt balen."