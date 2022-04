Dei fan de helphûn: "Zonder hond kan ik niks meer"

"Nore, zoek de deur", seit Gert-Jan Bouma tsjin syn helphûn, wylst hy in kantoar fan it Provinsjehûs yn Ljouwert binnenrint. Bouma is sûnt syn berte blyn en sjocht hielendal neat. "Zelfs geen kleur of diepte," seit Bouma.

Yntusken is er by syn buro oankommen, dêr't hy de hiele dei wurket. Syn toetseboerd fan braille leit hy op tafel del. Dêrnei sjocht hy om nei Nore, dy't oan syn buro sitten giet. Mei in lytse slinger hellet Bouma de riem fan de hals fan Nore. De hûn giet nei in lytse slok wetter yn har koer lizzen.